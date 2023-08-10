Особенности фахверковых домов

Еще 800 лет назад в Европе появился первый дом в стиле фахверк. Практичные и дальновидные европейцы были заинтересованы в том, чтобы жилье возводилось максимально быстро, а служило — максимально долго. Фахверк-технология полностью удовлетворяет такие требования.

Дом фахверк — это дом, основанием которого является деревянный силовой каркас из клееного бруса. Это горизонтальные, вертикальные и диагональные детали из натурального дерева. Получившиеся ячейки между балками заполняются безрамным панорамным остеклением, либо утеплителем по согласованию с заказчиком.

Ключевыми особенностями современного каркаса для фахверк-домов является то, что он:

Способен выдерживать высокие нагрузки и является сейсмоустойчивым; Полностью соответствует самым требовательным европейским стандартам; После возведения становится полноценной частью архитектурного облика сооружения. виден в интерьере и экстерьере Заводское изготовление – исключен фактор человеческой ошибки



Еще одной особенностью является легкость. Деревянный каркас не требует мощного фундамента. В качестве последнего может выступать любой тип фундамента винтовые сваи, жб сваи, обычная монолитная плита или утепленная шведская плита и др.

И главное — такой каркас быстро возводится. Строительство фахверковых домов занимает минимум времени. Всего 1-2 месяцев достаточно для возведения 1-2-этажного сооружения.

Преимущества домов фахверк

В России строительство домов фахверк становится все более востребованной услугой. Объяснить это можно многочисленными преимуществами таких сооружений:

Экологичность. Для возведения здания используется каркас из клееного бруса. Он не представляет угрозы ни окружающей среде, ни человеку;

Энергоэффективность

Красивый вид, панорамные окна и т.д

Заводское изготовление

Свет (большие панорамные окна)

Простота перепланировки. В фахверк-домах несущим является каркас, а не стены. Поэтому в них можно запросто проводить перепланировки, вносить корректировки в проект, не переживая за устойчивость здания.

Отсутствие усадки. Готовый каркас и построенный фундамент не дают усадки. Как результат — приступать к отделочным работам можно сразу после завершения строительства.

Прочность. Готовый дом фахверк сейсмоустойчив, легко выдерживает даже серьезные нагрузки и сохраняет свои первоначальные характеристики на протяжении длительного времени — вплоть до нескольких сотен лет!

Быстрая скорость возведения. Полноценный дом фахверк может быть возведен всего за 1-2 месяцев. Причем такая скорость является стандартной и не оказывает негативного влияния на надежность конструкции.



К преимуществам стоит отнести и широкие дизайнерские возможности. Во-первых, сам каркас выглядит стильно и оригинально. Как правило, он темнее основного покрытия стен, что создает хорошо узнаваемый вид сооружения. Во-вторых же, брус обеспечивает абсолютную дизайнерскую свободу как во внутренней, так и во внешней отделке. Его можно покрасить, покрыть декоративным материалом и не только. Поэтому стиль и дизайн проект фахверкового дома может быть абсолютно любым!

Несколько причин заказать деревянный дом в стиле фахверк в компании «Дом Себе»

«Дом Себе» строит фахверковые дома под ключ (от проекта до отделки) в Санкт-Петербурге и по всей России. Мы успешно используем данную технологию для возведения как небольших дач, так и многоэтажных коттеджей. Индивидуальный проект фахверк и использование всех инновационных технологий позволяют нам создавать дома, которые:

Полностью удовлетворяют запросам клиента;

Обеспечивают комфортные условия проживания для целых поколений;

Выгодны по стоимости;

Превращают мечту о собственном жилье в реальность в минимальные сроки.



Каждый дом фахверк сопровождается официальной гарантией компании. Мы дорожим своей репутацией, а потому подходим к строительству со всей ответственностью и придерживаемся абсолютной прозрачности во взаимоотношениях с клиентами!



