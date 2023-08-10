  • Работаем по всей России

Санкт-Петербург

Бесплатно по РФ

8 921 187-87-77

8 800 222-25-17

  • Ежедневно с 11 до 19
Telegram-plane Whatsapp
Заказать звонок

Построим твой дом мечты фахверк

Проектирование, производство и строительство домов в стиле фахверк по всей России. Строим с 2014 года.

Выбрать дом
  • - 1 млн. руб. от цены конкурента!

Проекты и цены

  • 180 м²

Эрфурт

  • 2 этажа
  • 4 комнаты
  • 3 санузла
  • 11,3х10,3
Подробнее
по запросу
  • 370 м²

Берлин

  • 2 этажа
  • 4 комнаты
  • 4 санузла
  • 27,1х15,7
Подробнее
по запросу
  • 258 м²

Аугсбург

  • 2 этажа
  • 5 комнат
  • 3 санузла
  • 11х11,5
Подробнее
от 13,4 млн. руб.
  • 140 м²

Ульм

  • 1 этаж
  • 2 комнаты
  • 2 санузла
  • 13,2х12
Подробнее
от 10,1 млн.руб.
  • 127 м²

Кассель

  • 1 этаж
  • 3 комнаты
  • 2 санузла
  • 12,7х12,3
Подробнее
от 10,2 млн.руб.
  • 245 м²

Фрайбург

  • 2 этажа
  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 13,8х11,3
Подробнее
12 093 000
от 12,4 млн.руб.
Все проекты
Заказать индивидуальный проект

Посмотрите галерею построенных нами домов

Посмотреть всю галерею

Мы на YouTube!

Заходи и смотри как мы строим дома

Перейти на канал

Ипотека

Поможем оформить документы

ipoteka-fon
Подробнее

За что клиенты выбирают наши дома

Стильные дома

Наши дома выбирают элитарные, уверенные в себе, успешные личности. А все потому — что мы создаем эксклюзив. Дома фахверк выглядят уникально внутри и снаружи. Они выделяются на фоне других сооружений, подчеркивая статус своего владельца.

Надежность и качество

Дома стойко выдерживают любые негативные воздействия, погодные влияния: ветер, ураган, снег, ливни, экстремальные морозы. Конструкция здания сохраняет первоначальную устойчивость и функциональные характеристики десятилетиями

Устойчивость к возгоранию

Используем только пожаробезопасные материалы и элементы. Для лучшей пожарной безопасности обрабатываем элементы малых сечений антипиренами, с особым вниманием относимся к монтажу электрики и проходным элементам кровли. С 2014 года в наших домах не было ни одного пожара.

Долговечность

Даем гарантию на все дома 50 лет (при этом реальный срок службы зданий в разы больше). Ежегодно проводим проверку состояния объектов, чтобы оперативно устранять возможные проблемы и исключить преждевременное старение конструкций.

Простое обслуживание

Еще при строительстве дома предусматриваем удобное расположение систем, технологических отверстий, мелких элементов конструкций, чтобы обслуживание было максимально простым. Также предлагаем услуги аварийных инспекторов.

Энергоэффективность

Дома отлично сохраняют тепло в зимнее время года и медленно нагреваются летом. Мы используем мультифункциональные стеклопакеты от ведущих производителей и работаем по современным технологиям теплоизоляции.

Экологическая безопасность

Создаем 100% экологические дома, в которых не только комфортно, но и безопасно жить. Используем безвредные клеевые составы, краски и другие материалы, в составе которых НЕТ СО2, формальдегида, опасных для человека и природы компонентов.

Максимум света

Свет — главный источник хорошего настроения, комфортной атмосферы в помещениях, оптимальных условий для работы. Поэтому в наших домах всегда много света. Независимо от локации их строительства.

Минимум шума

Звуконепроницаемые окна, современные шумопоглощающие материалы — все это позволяет нам создавать дома, в которых не слышны «шумы» цивилизации и в которых комфортно находиться в любое время суток.

Продуманная планировка

Каждый сантиметр наших домов тщательно продумывается опытными архитекторами и дизайнерами и имеет функциональное значение. Мы создаем жилье, в котором уютно, приятно и комфортно жить как небольшой, так и большой семьей.

Безопасность каждой конструкции

От ступеней у входной двери до систем предотвращения открытия окон на верхнем этаже — каждое помещение, каждая конструкция спроектированы и построены так, чтобы вы и ваши дети могли чувствовать себя в доме на 100% в безопасности.

Успешная инвестиция

Ценность и стоимость наших домов с каждым годом только увеличиваются. Вкладывая в такую недвижимость сегодня, вы обеспечиваете себе как минимум сохранение денег, а как максимум — их неплохое преумножение через пару лет.

Заводское производство

Все конструкции и системы выполняются автоматизированным методом на заводе. Это позволяет нам полностью исключить брак и дефекты ввиду человеческого фактора и гарантировать 100% качество каждого используемого бруса.

Стильные дома

Наши дома выбирают элитарные, уверенные в себе, успешные личности. А все потому — что мы создаем эксклюзив. Дома фахверк выглядят уникально внутри и снаружи. Они выделяются на фоне других сооружений, подчеркивая статус своего владельца.

Надежность и качество

Дома стойко выдерживают любые негативные воздействия, погодные влияния: ветер, ураган, снег, ливни, экстремальные морозы. Конструкция здания сохраняет первоначальную устойчивость и функциональные характеристики десятилетиями

Устойчивость к возгоранию

Используем только пожаробезопасные материалы и элементы. Для лучшей пожарной безопасности обрабатываем элементы малых сечений антипиренами, с особым вниманием относимся к монтажу электрики и проходным элементам кровли. С 2014 года в наших домах не было ни одного пожара.

Долговечность

Даем гарантию на все дома 50 лет (при этом реальный срок службы зданий в разы больше). Ежегодно проводим проверку состояния объектов, чтобы оперативно устранять возможные проблемы и исключить преждевременное старение конструкций.

Простое обслуживание

Еще при строительстве дома предусматриваем удобное расположение систем, технологических отверстий, мелких элементов конструкций, чтобы обслуживание было максимально простым. Также предлагаем услуги аварийных инспекторов.

Энергоэффективность

Дома отлично сохраняют тепло в зимнее время года и медленно нагреваются летом. Мы используем мультифункциональные стеклопакеты от ведущих производителей и работаем по современным технологиям теплоизоляции.

Экологическая безопасность

Создаем 100% экологические дома, в которых не только комфортно, но и безопасно жить. Используем безвредные клеевые составы, краски и другие материалы, в составе которых НЕТ СО2, формальдегида, опасных для человека и природы компонентов.

Максимум света

Свет — главный источник хорошего настроения, комфортной атмосферы в помещениях, оптимальных условий для работы. Поэтому в наших домах всегда много света. Независимо от локации их строительства.

Минимум шума

Звуконепроницаемые окна, современные шумопоглощающие материалы — все это позволяет нам создавать дома, в которых не слышны «шумы» цивилизации и в которых комфортно находиться в любое время суток.

Продуманная планировка

Каждый сантиметр наших домов тщательно продумывается опытными архитекторами и дизайнерами и имеет функциональное значение. Мы создаем жилье, в котором уютно, приятно и комфортно жить как небольшой, так и большой семьей.

Безопасность каждой конструкции

От ступеней у входной двери до систем предотвращения открытия окон на верхнем этаже — каждое помещение, каждая конструкция спроектированы и построены так, чтобы вы и ваши дети могли чувствовать себя в доме на 100% в безопасности.

Успешная инвестиция

Ценность и стоимость наших домов с каждым годом только увеличиваются. Вкладывая в такую недвижимость сегодня, вы обеспечиваете себе как минимум сохранение денег, а как максимум — их неплохое преумножение через пару лет.

Заводское производство

Все конструкции и системы выполняются автоматизированным методом на заводе. Это позволяет нам полностью исключить брак и дефекты ввиду человеческого фактора и гарантировать 100% качество каждого используемого бруса.

Выставочный дом

Специально для наших клиентов мы построили демонстрационный дом-шоурум, который можно посетить по предварительной записи.

Посетив выставочный дом, вы воочию убедитесь в качестве наших услуг, оцените дизайн, функциональность и надёжность домов фахверк. Более того, сможете задать все интересующие вас вопросы и лично познакомиться с владельцем компании.

Записаться на просмотр

Наши преимущества

Работаем по всей России

Строим дома во всех регионах России. Учитываем условия конкретной местности и создаем жилье, в котором комфортно и приятно находиться в любое время года и при любых погодных условиях за окном.

Подробнее ↓

Лучшие поставщики материалов

Каждый должен заниматься своим делом. Поэтому мы не производим клееный брус и другие материалы, а сотрудничаем с лучшими производителями со всей России — проверенными временем и нами лично.

Подробнее ↓

Работа «под ключ»

Выполняем строительство домов комплексно: от проектирования до внутренней отделки. Все, что необходимо вам — высказать пожелания архитекторам и дизайнерам компании. Остальное — мы возьмем на себя.

Подробнее ↓

Поэтапная оплата

Наша главная задача — надежное, комфортное и выгодное жилье для каждого клиента. Мы не только поддерживаем комфортный прайс на услуги, но и предоставляем возможность их поэтапной оплаты.

Подробнее ↓

Оплата по факту выполнения работ

Мы не берем деньги наперед. Все работы оплачиваются по факту выполнения. Таким образом мы гарантируем полную финансовую безопасность своим клиентам и мотивируем себя на качественное и быстрое выполнение услуги.

Подробнее ↓

Многолетний опыт

Строим дома фахверк в России с 2014 года. Мы не просто знаем о таких домах все. Мы живем ими и каждый день повышаем качество оказываемых услуг, чтобы предоставлять вам еще более комфортные условия.

Подробнее ↓

Прозрачные условия

Выстраиваем на 100% прозрачные и честные взаимоотношения с клиентами. Всегда объективно рассчитываем стоимость, свои возможности и НИКОГДА не меняем установленную цену и сроки выполнения работы.

Подробнее ↓

Регулярная отчетность

На протяжении всего строительства мы предоставляем подробные фото- и видео-отчеты. Материалы отправляются каждую неделю и отражают текущий этап строительства, важные детали процесса.

Подробнее ↓

Высокая скорость стройки

Реализуем даже сложные и нестандартные проекты в минимальные сроки. Возможно это за счет оптимизированного рабочего процесса, команды опытных специалистов и ответственного подхода к работе.

Подробнее ↓

Проектирование и тех.надзор в подарок

В подарок оказываем услуги по проектированию будущего дома с учетом ваших потребностей и требований, особенностей местности, площади. Также в подарок предоставляем технический надзор строительства.

Подробнее ↓

Выгодная ипотека

Строительство дома может быть выполнено в ипотеку. Наши специалисты возьмут на себя подготовку необходимых документов, помогут подобрать подходящую программу кредитования и окажут помощь в оформлении ипотеки.

Подробнее ↓

Выездной менеджер

Мы ценим время своих клиентов. А потому — готовы встретиться с вами не только когда вам будет удобно, но и где вам будет удобно: кафе в вашем районе, у вас в офисе, на нашей текущей стройке – сразу оцените нашу работу и увидите наших мастеров. Выбор места встречи — за вами.

Подробнее ↓

Приглашаем на производство

Посмотрите где и как рождаются домокомплекты вашего дома

Хотите увидеть лично? Запишитесь на экскурсию!

Записаться на экскурсию

DOMSEBE

Приглашаем на стройку

Хотите заранее посмотреть каким может быть ваш будущий дом?

Приезжайте к нам на объект и оцените все преимущества жизни в фахверковом доме. Мы ценим ваше время и свое, поэтому записаться можно на конкретное время.

С радостью встретим вас!

Записаться на просмотр

DOMSEBE

Наш видеоблог
о строительстве фахверковых домов

Честно, открыто и профессионально показываем стройку фахверковых домов. Откроем для вас завесу стройки и покажем как создается дом вашей мечты.

Следи за процессом стройки в YouTube и узнай больше.

Перейти на наш YouTube канал

Контакты

Есть свой проект? Отправьте нам на расчет и мы сделаем лучшее предложение!

Отправить свой проект

Адрес шоурума

Отдел продаж

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Агалатовское с/п, д. Касимово

+7 (921) 187-87-77
spb@domsebe.com

Telegram-plane Vk Whatsapp Youtube

Не нашли то, что искали?

Напишите нам, мы перезвоним в ближайшее время!

    Нажимая на кнопку «Отправить запрос», вы даете свое согласие на обработку персональных данных

    DOMSEBE

    Строительство домов в стиле фахверк под ключ

    Свой дом с современным европейским экстерьером и комфортным, продуманным интерьером всего за несколько месяцев… Мечта? Реальность! И добиться ее позволяет фахверк строительство, заказать которое вы можете в компании «Дом Себе».

    Фахверковые дома под ключ, цена в Санкт-Петербурге

    Дом фахверк — тип жилья, который пришел к нам из Европы. Он активно набирает популярность в России и встречается практически в каждом современном коттеджном поселке. Из-за премиального вида фахверковые дома часто пугают заказчиков своей дороговизной. Но компания «Дом Себе» полностью разрушает такой страх. Мы возводим современное жилье по доступной цене, которая сполна окупается уровнем комфорта, надежностью и удобством, которые обеспечивают такие объекты. Расчет стоимости производится персонально в соответствии с проектом фахверк дома. Чтобы рассчитать ориентировочную цену интересующего вас объекта — просто свяжитесь с менеджером компании.

    Особенности фахверковых домов

    Еще 800 лет назад в Европе появился первый дом в стиле фахверк. Практичные и дальновидные европейцы были заинтересованы в том, чтобы жилье возводилось максимально быстро, а служило — максимально долго. Фахверк-технология полностью удовлетворяет такие требования.

    Дом фахверк — это дом, основанием которого является деревянный силовой каркас из клееного бруса. Это горизонтальные, вертикальные и диагональные детали из натурального дерева. Получившиеся ячейки между балками заполняются безрамным панорамным остеклением, либо утеплителем по согласованию с заказчиком.

    Ключевыми особенностями современного каркаса для фахверк-домов является то, что он:

    1. Способен выдерживать высокие нагрузки и является сейсмоустойчивым;
    2. Полностью соответствует самым требовательным европейским стандартам;
    3. После возведения становится полноценной частью архитектурного облика сооружения. виден в интерьере и экстерьере
    4. Заводское изготовление – исключен фактор человеческой ошибки


    Еще одной особенностью является легкость. Деревянный каркас не требует мощного фундамента. В качестве последнего может выступать любой тип фундамента винтовые сваи, жб сваи, обычная монолитная плита или утепленная шведская плита и др.

    И главное — такой каркас быстро возводится. Строительство фахверковых домов занимает минимум времени. Всего 1-2 месяцев достаточно для возведения 1-2-этажного сооружения.

    Преимущества домов фахверк

    В России строительство домов фахверк становится все более востребованной услугой. Объяснить это можно многочисленными преимуществами таких сооружений:

    • Экологичность. Для возведения здания используется каркас из клееного бруса. Он не представляет угрозы ни окружающей среде, ни человеку;
    • Энергоэффективность
    • Красивый вид, панорамные окна и т.д
    • Заводское изготовление
    • Свет (большие панорамные окна)
    • Простота перепланировки. В фахверк-домах несущим является каркас, а не стены. Поэтому в них можно запросто проводить перепланировки, вносить корректировки в проект, не переживая за устойчивость здания.
    • Отсутствие усадки. Готовый каркас и построенный фундамент не дают усадки. Как результат — приступать к отделочным работам можно сразу после завершения строительства.
    • Прочность. Готовый дом фахверк сейсмоустойчив, легко выдерживает даже серьезные нагрузки и сохраняет свои первоначальные характеристики на протяжении длительного времени — вплоть до нескольких сотен лет!
    • Быстрая скорость возведения. Полноценный дом фахверк может быть возведен всего за 1-2 месяцев. Причем такая скорость является стандартной и не оказывает негативного влияния на надежность конструкции.


    К преимуществам стоит отнести и широкие дизайнерские возможности. Во-первых, сам каркас выглядит стильно и оригинально. Как правило, он темнее основного покрытия стен, что создает хорошо узнаваемый вид сооружения. Во-вторых же, брус обеспечивает абсолютную дизайнерскую свободу как во внутренней, так и во внешней отделке. Его можно покрасить, покрыть декоративным материалом и не только. Поэтому стиль и дизайн проект фахверкового дома может быть абсолютно любым!

    Несколько причин заказать деревянный дом в стиле фахверк в компании «Дом Себе»

    «Дом Себе» строит фахверковые дома под ключ (от проекта до отделки) в Санкт-Петербурге и по всей России. Мы успешно используем данную технологию для возведения как небольших дач, так и многоэтажных коттеджей. Индивидуальный проект фахверк и использование всех инновационных технологий позволяют нам создавать дома, которые:

    • Полностью удовлетворяют запросам клиента;
    • Обеспечивают комфортные условия проживания для целых поколений;
    • Выгодны по стоимости;
    • Превращают мечту о собственном жилье в реальность в минимальные сроки.


    Каждый дом фахверк сопровождается официальной гарантией компании. Мы дорожим своей репутацией, а потому подходим к строительству со всей ответственностью и придерживаемся абсолютной прозрачности во взаимоотношениях с клиентами!

    Подробнее ↓
    Telegram-plane Vk Whatsapp Youtube

    Проекты домов

    Построенные дома

    О компании

    О стройке

    © 2014 – 2024, Дом Себе

    Политика конфиденциальности

    Соглашение на использование cookie

    Не является офертой

    Создание сайта — SEO BEL

    Просмотр выставочного дома

    Оставьте ваши контакты — наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей проведения экскурсии по выставочному дому Dom Sebe.

      Нажимая на кнопку «Отправить запрос», вы даете свое согласие на обработку персональных данных

      Экскурсия на производство

      Оставьте ваши контакты — наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей проведения экскурсии по производству домокомплектов для вашего дома.

        Нажимая на кнопку «Отправить запрос», вы даете свое согласие на обработку персональных данных

        Экскурсия на стройку

        Оставьте ваши контакты — наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей проведения экскурсии по стройке.

          Нажимая на кнопку «Отправить запрос», вы даете свое согласие на обработку персональных данных

          Отправьте свой проект

          Оставьте контакты и прикрепите свой проект — наш менеджер свяжется с вами и сделает лучшее предложение!

            Нажимая на кнопку «Отправить запрос», вы даете свое согласие на обработку персональных данных

            Мы вам перезвоним

            Оставьте ваши контакты — наш менеджер свяжется с вами и ответит на все интересующие вас вопросы.

              Нажимая на кнопку «Отправить запрос», вы даете свое согласие на обработку персональных данных

              Мы используем файлы Cookie. Нажимая кнопку “ОК”, вы соглашаетесь с этим.

              ок