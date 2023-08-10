Санкт-Петербург
Бесплатно по РФ
Построим твой дом мечты фахверк
Проектирование, производство и строительство домов в стиле фахверк по всей России. Строим с 2014 года.
Эрфурт
Берлин
Аугсбург
Ульм
Кассель
Фрайбург
Заходи и смотри как мы строим дома
Поможем оформить документы
Специально для наших клиентов мы построили демонстрационный дом-шоурум, который можно посетить по предварительной записи.
Посетив выставочный дом, вы воочию убедитесь в качестве наших услуг, оцените дизайн, функциональность и надёжность домов фахверк. Более того, сможете задать все интересующие вас вопросы и лично познакомиться с владельцем компании.
Строим дома во всех регионах России. Учитываем условия конкретной местности и создаем жилье, в котором комфортно и приятно находиться в любое время года и при любых погодных условиях за окном.
Каждый должен заниматься своим делом. Поэтому мы не производим клееный брус и другие материалы, а сотрудничаем с лучшими производителями со всей России — проверенными временем и нами лично.
Выполняем строительство домов комплексно: от проектирования до внутренней отделки. Все, что необходимо вам — высказать пожелания архитекторам и дизайнерам компании. Остальное — мы возьмем на себя.
Наша главная задача — надежное, комфортное и выгодное жилье для каждого клиента. Мы не только поддерживаем комфортный прайс на услуги, но и предоставляем возможность их поэтапной оплаты.
Мы не берем деньги наперед. Все работы оплачиваются по факту выполнения. Таким образом мы гарантируем полную финансовую безопасность своим клиентам и мотивируем себя на качественное и быстрое выполнение услуги.
Строим дома фахверк в России с 2014 года. Мы не просто знаем о таких домах все. Мы живем ими и каждый день повышаем качество оказываемых услуг, чтобы предоставлять вам еще более комфортные условия.
Выстраиваем на 100% прозрачные и честные взаимоотношения с клиентами. Всегда объективно рассчитываем стоимость, свои возможности и НИКОГДА не меняем установленную цену и сроки выполнения работы.
На протяжении всего строительства мы предоставляем подробные фото- и видео-отчеты. Материалы отправляются каждую неделю и отражают текущий этап строительства, важные детали процесса.
Реализуем даже сложные и нестандартные проекты в минимальные сроки. Возможно это за счет оптимизированного рабочего процесса, команды опытных специалистов и ответственного подхода к работе.
В подарок оказываем услуги по проектированию будущего дома с учетом ваших потребностей и требований, особенностей местности, площади. Также в подарок предоставляем технический надзор строительства.
Строительство дома может быть выполнено в ипотеку. Наши специалисты возьмут на себя подготовку необходимых документов, помогут подобрать подходящую программу кредитования и окажут помощь в оформлении ипотеки.
Мы ценим время своих клиентов. А потому — готовы встретиться с вами не только когда вам будет удобно, но и где вам будет удобно: кафе в вашем районе, у вас в офисе, на нашей текущей стройке – сразу оцените нашу работу и увидите наших мастеров. Выбор места встречи — за вами.
Посмотрите где и как рождаются домокомплекты вашего дома
Хотите увидеть лично? Запишитесь на экскурсию!
DOMSEBE
Хотите заранее посмотреть каким может быть ваш будущий дом?
Приезжайте к нам на объект и оцените все преимущества жизни в фахверковом доме. Мы ценим ваше время и свое, поэтому записаться можно на конкретное время.
С радостью встретим вас!
DOMSEBE
Честно, открыто и профессионально показываем стройку фахверковых домов. Откроем для вас завесу стройки и покажем как создается дом вашей мечты.
Следи за процессом стройки в YouTube и узнай больше.
Есть свой проект? Отправьте нам на расчет и мы сделаем лучшее предложение!
Адрес шоурума
Отдел продаж
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Агалатовское с/п, д. Касимово
Не нашли то, что искали?
Напишите нам, мы перезвоним в ближайшее время!
DOMSEBE
Свой дом с современным европейским экстерьером и комфортным, продуманным интерьером всего за несколько месяцев… Мечта? Реальность! И добиться ее позволяет фахверк строительство, заказать которое вы можете в компании «Дом Себе».
Дом фахверк — тип жилья, который пришел к нам из Европы. Он активно набирает популярность в России и встречается практически в каждом современном коттеджном поселке. Из-за премиального вида фахверковые дома часто пугают заказчиков своей дороговизной. Но компания «Дом Себе» полностью разрушает такой страх. Мы возводим современное жилье по доступной цене, которая сполна окупается уровнем комфорта, надежностью и удобством, которые обеспечивают такие объекты. Расчет стоимости производится персонально в соответствии с проектом фахверк дома. Чтобы рассчитать ориентировочную цену интересующего вас объекта — просто свяжитесь с менеджером компании.
Еще 800 лет назад в Европе появился первый дом в стиле фахверк. Практичные и дальновидные европейцы были заинтересованы в том, чтобы жилье возводилось максимально быстро, а служило — максимально долго. Фахверк-технология полностью удовлетворяет такие требования.
Дом фахверк — это дом, основанием которого является деревянный силовой каркас из клееного бруса. Это горизонтальные, вертикальные и диагональные детали из натурального дерева. Получившиеся ячейки между балками заполняются безрамным панорамным остеклением, либо утеплителем по согласованию с заказчиком.
Ключевыми особенностями современного каркаса для фахверк-домов является то, что он:
Еще одной особенностью является легкость. Деревянный каркас не требует мощного фундамента. В качестве последнего может выступать любой тип фундамента винтовые сваи, жб сваи, обычная монолитная плита или утепленная шведская плита и др.
И главное — такой каркас быстро возводится. Строительство фахверковых домов занимает минимум времени. Всего 1-2 месяцев достаточно для возведения 1-2-этажного сооружения.
В России строительство домов фахверк становится все более востребованной услугой. Объяснить это можно многочисленными преимуществами таких сооружений:
К преимуществам стоит отнести и широкие дизайнерские возможности. Во-первых, сам каркас выглядит стильно и оригинально. Как правило, он темнее основного покрытия стен, что создает хорошо узнаваемый вид сооружения. Во-вторых же, брус обеспечивает абсолютную дизайнерскую свободу как во внутренней, так и во внешней отделке. Его можно покрасить, покрыть декоративным материалом и не только. Поэтому стиль и дизайн проект фахверкового дома может быть абсолютно любым!
«Дом Себе» строит фахверковые дома под ключ (от проекта до отделки) в Санкт-Петербурге и по всей России. Мы успешно используем данную технологию для возведения как небольших дач, так и многоэтажных коттеджей. Индивидуальный проект фахверк и использование всех инновационных технологий позволяют нам создавать дома, которые:
Каждый дом фахверк сопровождается официальной гарантией компании. Мы дорожим своей репутацией, а потому подходим к строительству со всей ответственностью и придерживаемся абсолютной прозрачности во взаимоотношениях с клиентами!
Просмотр выставочного дома
Оставьте ваши контакты — наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей проведения экскурсии по выставочному дому Dom Sebe.
Экскурсия на производство
Оставьте ваши контакты — наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей проведения экскурсии по производству домокомплектов для вашего дома.
Экскурсия на стройку
Оставьте ваши контакты — наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей проведения экскурсии по стройке.
Отправьте свой проект
Оставьте контакты и прикрепите свой проект — наш менеджер свяжется с вами и сделает лучшее предложение!
Мы вам перезвоним
Оставьте ваши контакты — наш менеджер свяжется с вами и ответит на все интересующие вас вопросы.